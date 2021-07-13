MLB／餵球全都丟紅中 阿隆索連霸全壘打大賽有幕後MVP

大聯盟全壘打大賽在今天（13日）落幕，冠軍由大都會隊阿隆索（Pete Alonso）連莊，而除了他的怪力表現，不少人為替他餵球的投手感到驚奇，他是大都會板凳教練喬斯（Dave Jauss），如外星人般的精準控球被譽為今晚的實質MVP。

已年屆64歲的喬斯過去就曾為紅襪隊游擊手賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）於1999年的全壘打大賽進行餵球工作，這次他上場不戴球帽，蒼蒼白髮從中外野看起來就像不知名的阿伯，他賽後仍一派輕鬆，表示：「這不算什麼，就和我平常丟打擊練習的球衣一樣輕鬆。」

賽後《MLB Network》調出了喬斯所有球路的進壘點，竟然全數落在紅中偏上方，也就是阿隆索在例行賽時最愛的甜蜜點，引發球迷熱議，不少人開玩笑要支持的球隊簽下他作為投手，也有人稱他為本屆全壘打大賽的實質MVP。