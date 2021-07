MLB／餵球全都丟紅中 阿隆索連霸全壘打大賽有幕後MVP

大聯盟全壘打大賽在今天(13日)落幕,冠軍由大都會隊阿隆索(Pete Alonso)連莊,而除了他的怪力表現,不少人為替他餵球的投手感到驚奇,他是大都會板凳教練喬斯(Dave Jauss),如外星人般的精準控球被譽為今晚的實質MVP。

已年屆64歲的喬斯過去就曾為紅襪隊游擊手賈西亞帕拉(Nomar Garciaparra)於1999年的全壘打大賽進行餵球工作,這次他上場不戴球帽,蒼蒼白髮從中外野看起來就像不知名的阿伯,他賽後仍一派輕鬆,表示:「這不算什麼,就和我平常丟打擊練習的球衣一樣輕鬆。」

賽後《MLB Network》調出了喬斯所有球路的進壘點,竟然全數落在紅中偏上方,也就是阿隆索在例行賽時最愛的甜蜜點,引發球迷熱議,不少人開玩笑要支持的球隊簽下他作為投手,也有人稱他為本屆全壘打大賽的實質MVP。

Pete Alonso was awesome, but how about his pitcher??



64-year-old Dave Jauss was dealing strikes down the middle. pic.twitter.com/oR8L3zmYrg