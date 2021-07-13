聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／餵球全都丟紅中 阿隆索連霸全壘打大賽有幕後MVP
大聯盟全壘打大賽在今天（13日）落幕，冠軍由大都會隊阿隆索（Pete Alonso）連莊，而除了他的怪力表現，不少人為替他餵球的投手感到驚奇，他是大都會板凳教練喬斯（Dave Jauss），如外星人般的精準控球被譽為今晚的實質MVP。
Dave Jauss DEALING #HRDerby pic.twitter.com/9Hs23brrH2— Starting 9 (@Starting9) July 13, 2021
已年屆64歲的喬斯過去就曾為紅襪隊游擊手賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）於1999年的全壘打大賽進行餵球工作，這次他上場不戴球帽，蒼蒼白髮從中外野看起來就像不知名的阿伯，他賽後仍一派輕鬆，表示：「這不算什麼，就和我平常丟打擊練習的球衣一樣輕鬆。」
賽後《MLB Network》調出了喬斯所有球路的進壘點，竟然全數落在紅中偏上方，也就是阿隆索在例行賽時最愛的甜蜜點，引發球迷熱議，不少人開玩笑要支持的球隊簽下他作為投手，也有人稱他為本屆全壘打大賽的實質MVP。
Pete Alonso was awesome, but how about his pitcher??— CBS Sports (@CBSSports) July 13, 2021
64-year-old Dave Jauss was dealing strikes down the middle. pic.twitter.com/oR8L3zmYrg
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言