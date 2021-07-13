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MiLB／王志庭後援2局救援成功 鄭宗哲3打數沒安打
旅美堪薩斯市皇家隊新人聯盟投手王志庭今天後援登板，投2局無失分，幫助球隊守住勝利、拿下救援成功；匹茲堡海盜隊新人聯盟野手鄭宗哲今天先發出賽，總計3打數沒有安打。
美國職棒小聯盟新人聯盟賽事，皇家隊今天與亞利桑那響尾蛇交手，皇家隊7局打完2比0領先，皇家隊台灣投手王志庭8局登板後援。
王志庭8局先讓打者敲出右外野方向飛球抓到第一個出局數，隊友發生守備失誤讓打者上壘，接著投出觸身球保送，王志庭及時回穩，連抓2個出局數沒有失掉分數。
皇家隊8局下有攻勢，抓準對方投手控球出狀況，單局選到7次四壞保送，加上1支安打，一口氣攻下4分、拉開領先差距。
王志庭9局續投，2人出局後投出保送、但力守不失分；王志庭今天總計投2局沒被敲出安打、無失分，賽後防禦率2.00，球隊終場以6比0拿勝，王志庭拿下救援成功。
新人聯盟海盜隊今天與巴爾的摩金鶯隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打第3棒、守游擊，鄭宗哲首局敲出投手方向滾地球出局。
4局鄭宗哲敲出二壘方向滾地球出局，6局一、二壘有人時犧牲短打，將跑者推進至二、三壘，該局第2次打擊機會則是吞下三振；鄭宗哲今天總計3打數沒有敲出安打，吞下1次三振，賽後打擊率3成64。
海盜隊今天4局先拿1分，6局一口氣打了12人次、攻下9分大局，終場以10比0順利拿下比賽勝利。
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