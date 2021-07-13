MLB／「神鱒」電話裡說什麼？ 大谷翔平：不太記得欸！

大谷翔平在全壘打大賽一輪收工，過程中接到隊友楚奧特（Mike Trout）的來電，電話裡說了什麼？大谷直率回答：「其實不太記得欸！」

全壘打大賽今天在庫爾斯球場登場，共進行3輪捉對廝殺產出冠軍，由大都會隊阿隆索（Pete Alonso）完成衛冕。

上半季已敲33轟的大谷為第一種子，首輪第八種子國民隊索托（Juan Soto）陷入苦戰，大谷一開始無法把球打飛，喊出暫停時，隊友還拿著電話上前，請出楚奧特連線支援，大谷接過電話叫了聲「Ｍike?」聽了幾句後點點頭，菊池雄星也在此時上前遞水給蹲捕的翻譯水原一平。

大谷隨後趕進度以22轟追平，進入1分鐘加時賽，結果兩人各追加6轟，再以28轟進入3次揮擊的PK賽，大谷最終仍然一輪出局。

大谷爆冷首輪出局，外界猜測今年未進行室外打擊練習的不熟悉感，可能對他帶來影響，而他賽後對此表示，一開始確實抓不到距離感，後來有感覺比較進入狀況，但最後30秒及延長賽都已感覺累了。

至於楚奧特在電話說了些什麼？大谷表示，「我那時太累了，其實不是完全記得，我想應該是跟我說『放輕鬆，做你自己』吧！」

大谷坦言，原本自己的預期是最好不要打到延長賽，「這應該是我今年揮棒次數最多的一天吧！」大谷表示，在過程中並未注意累積了多少全壘打，「我只有看剩餘時間，想看看還能打多久。」