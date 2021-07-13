快訊

日本第三度援台AZ疫苗 謝長廷：97萬劑已從工廠運出

焦慮引起自律神經失調？疫情期5練習法 醫師教你克服失眠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「神鱒」電話裡說什麼？ 大谷翔平：不太記得欸！

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷在全壘打大賽一半過程中接到隊友楚奧特的來電，但賽後說不太記得好隊友說了什麼。 美聯社
大谷在全壘打大賽一半過程中接到隊友楚奧特的來電，但賽後說不太記得好隊友說了什麼。 美聯社

大谷翔平在全壘打大賽一輪收工，過程中接到隊友楚奧特（Mike Trout）的來電，電話裡說了什麼？大谷直率回答：「其實不太記得欸！」

全壘打大賽今天在庫爾斯球場登場，共進行3輪捉對廝殺產出冠軍，由大都會隊阿隆索（Pete Alonso）完成衛冕。

上半季已敲33轟的大谷為第一種子，首輪第八種子國民隊索托（Juan Soto）陷入苦戰，大谷一開始無法把球打飛，喊出暫停時，隊友還拿著電話上前，請出楚奧特連線支援，大谷接過電話叫了聲「Ｍike?」聽了幾句後點點頭，菊池雄星也在此時上前遞水給蹲捕的翻譯水原一平。

大谷隨後趕進度以22轟追平，進入1分鐘加時賽，結果兩人各追加6轟，再以28轟進入3次揮擊的PK賽，大谷最終仍然一輪出局。

大谷爆冷首輪出局，外界猜測今年未進行室外打擊練習的不熟悉感，可能對他帶來影響，而他賽後對此表示，一開始確實抓不到距離感，後來有感覺比較進入狀況，但最後30秒及延長賽都已感覺累了。

至於楚奧特在電話說了些什麼？大谷表示，「我那時太累了，其實不是完全記得，我想應該是跟我說『放輕鬆，做你自己』吧！」

大谷坦言，原本自己的預期是最好不要打到延長賽，「這應該是我今年揮棒次數最多的一天吧！」大谷表示，在過程中並未注意累積了多少全壘打，「我只有看剩餘時間，想看看還能打多久。」

楚奧特 大都會

延伸閱讀

MLB／「沒這麼累過」 大谷翔平一輪敗退還是說好玩

MLB／大谷翔平場內外都迷人 投手教練最愛他的表情包

MLB／大谷翔平榮膺明星賽先發投手 兼第一棒打者

MLB／小葛雷諾打擊數字頂尖 大谷翔平魅力仍是媒體最愛

相關新聞

MLB／北極熊稱霸庫爾斯 阿隆索完成全壘打大賽二連霸

大都會隊「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）完成全壘打大賽衛冕，他從首輪破紀錄的35轟就宣示爭冠決心，最終在決勝輪...

MLB／「沒這麼累過」 大谷翔平一輪敗退還是說好玩

大谷翔平首度出戰全壘打大賽，以第一種子的身分首輪敗退，成為最大意外，大谷出局後直呼累壞，也暖心向日本球迷喊話，「雖然我沒...

MLB／「神鱒」電話裡說什麼？ 大谷翔平：不太記得欸！

大谷翔平在全壘打大賽一輪收工，過程中接到隊友楚奧特（Mike Trout）的來電，電話裡說了什麼？大谷直率回答：「其實不...

MLB／破天荒改規則 大谷明星賽要扛先發投手、第1棒

大谷翔平真的成為改變棒球認知的存在，他將在明天的全明星賽擔任先發投手、第1棒出賽，本屆確定為他更改規則，他同時是投手、也...

MLB／大谷翔平場內外都迷人 投手教練最愛他的表情包

大谷翔平本季風靡棒壇，不僅憑藉「二刀流」，還有可愛的人格特質，天使教頭麥登（Joe Maddon）稱他是「甜心（ swe...

MLB／大谷翔平實力規格外 洋基泰隆：超出理解範圍

本季從海盜隊轉戰洋基的泰隆（Jameson Taillon），日前接受美國媒體《The Athletic》訪問，回想當時對上天使時被大谷翔平敲出單場雙響砲，直言：「他現在的表現實在令人難以理解。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。