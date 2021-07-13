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MLB／大谷翔平實力規格外 洋基泰隆：超出理解範圍

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平在大聯盟颳起二刀流旋風。 美聯社
大谷翔平在大聯盟颳起二刀流旋風。 美聯社

本季從海盜隊轉戰洋基的泰隆（Jameson Taillon），日前接受美國媒體《The Athletic》訪問，回想當時對上天使時被大谷翔平敲出單場雙響砲，直言：「他現在的表現實在令人難以理解。」

泰隆還原當時的情況：「我不知道過去自己把球投在那個位置有沒有被轟這麼遠過。」當時他將球投在內角高，是試圖引誘打者揮空的快速球，沒想到被大谷翔平以擊球仰角18度的的平射炮掃出全壘打牆外，「我退場時在想，明天站上投手球的就是剛剛對我開轟的人，就是大谷翔平，而且是在打擊區上對我們造成重擊的人，太不可思議了，他的表現實在令人難以理解。」

洋基投手泰隆（Jameson Taillon）難以理解大谷的瘋狂表現。 美聯社
洋基投手泰隆（Jameson Taillon）難以理解大谷的瘋狂表現。 美聯社

不過大谷在隔天的先發卻慘遭洋基打線修理，僅投0.2局就失7分退場，被自己狀況不佳的控球拖垮，當晚僅解決2人就投出了4次保送。不過本季下來投球成績仍在聯盟平均水準以上，打擊方面的傑出表現更是名列前茅。

泰隆表示：「我們身處世界最高的棒球殿堂，如果你在這個領域繳出平均水準的投打表現，或兩者都稍差一些，那已經令人相當吃驚了，沒想到有人可以做到兩者兼顧，甚至都遠超於平均程度，這已經超出了我的理解範圍。」

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