MLB／紅襪狄佛斯首度入選明星賽 獲塔提斯高評價
紅襪隊大物新秀狄佛斯（Rafael Devers）總算收成，本季迎來生涯首度的全明星賽體驗，同樣來自棒球大國多明尼加的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）對同鄉好友讚譽有加，表示對方是聯盟最好的球員之一，讓狄佛斯受寵若驚。
塔提斯表示：「狄佛斯是很棒的打者，他是球隊的關鍵人物，說他是聯盟最好的球員之一也不為過。」、「不過我們還沒真正連過天，但我很期待未來與他在經典賽當隊友，很想與他聊聊。」
狄佛斯知悉後則表達謙虛，表示：「明星賽裡大家最想看的除了大谷翔平，就是塔提斯，能夠被他這樣的超級球星提到，我也覺得相當興奮。」
24歲的狄佛斯在2017年賽季就登上大聯盟，以輩分來說還算是22歲塔提斯的前輩，前者本季繳出.282/ .350/ .564的打擊三圍，附帶22發全壘打和72分打點。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言