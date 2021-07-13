MLB／紅襪狄佛斯首度入選明星賽 獲塔提斯高評價

紅襪隊大物新秀狄佛斯（Rafael Devers）總算收成，本季迎來生涯首度的全明星賽體驗，同樣來自棒球大國多明尼加的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）對同鄉好友讚譽有加，表示對方是聯盟最好的球員之一，讓狄佛斯受寵若驚。

塔提斯表示：「狄佛斯是很棒的打者，他是球隊的關鍵人物，說他是聯盟最好的球員之一也不為過。」、「不過我們還沒真正連過天，但我很期待未來與他在經典賽當隊友，很想與他聊聊。」

狄佛斯知悉後則表達謙虛，表示：「明星賽裡大家最想看的除了大谷翔平，就是塔提斯，能夠被他這樣的超級球星提到，我也覺得相當興奮。」

24歲的狄佛斯在2017年賽季就登上大聯盟，以輩分來說還算是22歲塔提斯的前輩，前者本季繳出.282/ .350/ .564的打擊三圍，附帶22發全壘打和72分打點。