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MLB／「沒這麼累過」 大谷翔平一輪敗退還是說好玩

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷出局後直乎從來沒這麼累過，但還是很好玩。 路透社
大谷出局後直乎從來沒這麼累過，但還是很好玩。 路透社

大谷翔平首度出戰全壘打大賽，以第一種子的身分首輪敗退，成為最大意外，大谷出局後直呼累壞，也暖心向日本球迷喊話，「雖然我沒辦法贏，還是希望球迷可以好好享受比賽氣氛。」

大谷是史上第一位參加全壘打大賽的日本球員，今年賽事是近25年來首度在日本NHK免付費頻道播出，日本全國的期待可想而知，大谷在場邊等待的一舉一動都是焦點。

大谷在首輪的對手為國民隊索托（Juan Soto），他先敲22轟，後攻的大谷一開始找不到感覺，喊出暫停時一臉已累的模樣，花卷東高校學長菊池雄星還幫忙遞水，幫助他喘口氣。

大谷在暫停後趕進度，以22轟追平，兩人進入1分鐘加時賽，各追加6轟，再以28轟進入3次揮擊的PK賽，索托3次出棒都是全壘打，而大谷的第1次揮棒就失敗，確定全壘打大賽以一輪收工。

大谷表示，「兩次延長，我真的累了，最後30秒感覺很漫長、但又很累，以前沒感覺這麼累過。」但他還是笑說很好玩，自己也很樂在其中。

大谷明天將以先發投手、第1棒出戰全明星賽，他表示，「現在很累，但我會好好休息，準備明天的比賽。」對於首輪落敗，他也知道日本球迷的失望，「雖然我沒辦法贏，還是希望大家可以享受這次比賽。」

大谷累壞的表情全寫在臉上。 路透社
大谷累壞的表情全寫在臉上。 路透社

大谷翔平 國民

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