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MLB／爆冷！大谷二度延長後出局 全壘打大賽一輪收工

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平今天以日本第一人的身分出戰全壘打大賽，首輪廝殺到加時、PK後遭到淘汰，初體驗一輪下班。 路透社
大谷翔平今天以日本第一人的身分出戰全壘打大賽，首輪廝殺到加時、PK後遭到淘汰，初體驗一輪下班。 路透社

大聯盟明星周的「大谷秀」今天展開，大谷翔平今天以日本第一人的身分出戰全壘打大賽，首輪廝殺到加時、PK後遭到淘汰，初體驗一輪下班。

今年賽事在有「打者天堂」之稱的庫爾斯球場舉辦，共進行3輪捉對廝殺產出冠軍，上半季已敲33轟的大谷為第一種子，首輪碰上11轟的第八種子、國民隊索托（Juan Soto）。

索托先攻敲出22轟，大谷開賽未找到揮擊感覺，一連打了幾支平飛安打，喊出暫停時，隊友還拿著電話上前，請出楚奧特（Mike Trout）連線支援，想幫助他放鬆心情，大谷趕進度以22轟追平，進入1分鐘加時賽，結果兩人各追加6轟，再以28轟進入3次揮擊的PK賽。

索托歷經2次加班才擊敗大谷。 路透社
索托歷經2次加班才擊敗大谷。 路透社

索托3次出棒都是全壘打，把壓力丟給大谷，而大谷的第1次揮棒就失敗，確定全壘打大賽以一輪收工，最熱門奪冠人選提前遭到淘汰。

大都會隊阿隆索（Pete Alonso）為2019年全壘打大賽冠軍，去年明星賽因疫情取消，等於晚了一年來挑戰衛冕。

阿隆索第一輪就展現衛冕決心，首輪先攻就敲出35轟，為8名參賽者最佳成績，讓已盡力追趕敲了28發的皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）只能扼腕出局。

大谷全壘打大賽首輪打到PK戰才輸給索托，兩人相擁致意。 路透社
大谷全壘打大賽首輪打到PK戰才輸給索托，兩人相擁致意。 路透社

培瑞茲

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