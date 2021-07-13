MLB／大谷翔平場內外都迷人 投手教練最愛他的表情包

大谷翔平本季風靡棒壇，不僅憑藉「二刀流」，還有可愛的人格特質，天使教頭麥登（Joe Maddon）稱他是「甜心（ sweetheart）」，投手教練懷斯（Matt Wise）最愛的是大谷的「表情包」。

洛杉磯時報採訪多位大谷的周邊人士，包括隊友、教練、總經理及經紀人，談論大谷在場外的花絮，像是常和佛列契（David Fletcher）在一起玩手遊「部落衝突：皇室戰爭」，玩到還會互嗆 ，也會參與隊友在休息室裡的遊戲。

楚奧特（Ｍike Trout）回憶有一次大谷看隊友打撲克牌，原先猶豫要不要加入，楚奧特說：「我們最後說服他加入了」，投手希尼（Andrew Heaney）說：「他第一次玩還贏了一小筆錢。」

能與隊友玩在一起，也能讓教練愛死他，懷斯說：「大家都聽過很多次，楚奧特不只是個好球員，也是個好人，我會說大谷也是這樣，我很享受大谷的表情所產生的梗圖，像是笑死、困惑、滑稽的表情。」

楚奧特還分享一件他覺得不可思議的事，「我曾跟他說過，我有個很棒的策略要提供給你，如果他們投內角直球，你就打成右外野全壘打，如果投紅中變化球，你就轟到中外野，如果投外角低球，就打到我們牛棚吧！」」

以為只是講幹話，接下來發生了什麼事？楚奧特說：「他轟了兩支，一支是打內角直球，下一支打到牛棚，我簡直不敢相信。」

天使爭取到大谷時任總經理的艾普勒（Billy Eppler），也分享了一件令他印象深刻的事，在大谷大聯盟初登板的比賽，球團邀請他的父母來到現場觀戰，而他在前一晚詢問大谷父母，兒子要帶他們去哪吃晚餐，兩人露出難以理解的表情，因為登板比賽的前一晚，大谷理所當然要花時間看對手打者影片。