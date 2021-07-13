MLB／破天荒改規則 大谷明星賽要扛先發投手、第1棒

大谷翔平真的成為改變棒球認知的存在，他將在明天的全明星賽擔任先發投手、第1棒出賽，本屆確定為他更改規則，他同時是投手、也是指定打擊，「投手大谷」先發退場後，「打者翔平」仍能以指定打擊續留場上，大谷也跟進1995年野茂英雄，成為史上第二位在明星賽先發的日本投手。

大谷這兩天會很忙碌，今天先要出席全壘打大賽，明天要參與全明星賽，大谷以先發指定打擊、投手雙料入選，關於他的雙刀調度方式也出爐，美聯明星隊教頭凱許（Kevin Cash）將讓他擔任第1棒、先發投手。

凱許表示，「這是他在天使習慣做的事，我感覺最舒服的方式就是正確的方式。」

凱許早已確定讓大谷秀雙刀，唯獨投哪一局需要討論，考慮他在天使的出賽模式，後援出賽有違他習慣的備戰模式，最終決定讓他以先發投手登板。

大谷表示，「被選為投手入選，已經是我沒預料到的事了，更沒想到會成為先發投手，但這是莫大的榮耀，我會盡我的全力。」

大聯盟今年確定破天荒為了他更改規則，美聯隊在大谷退場後仍可保有DH，唯有他移往投手以外的守備位置，DH才會取消。

「這是球迷想看的，也是我個人我想看的。」凱許表示，「我向大聯盟請求更改規定，因為如果不改，我可能會搞砸接下來的比賽。」