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中職／沒意外！首輪都刷旅外 「真」新人選秀二輪開跑

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MLB／昔日費城四王牌之一 37歲漢默斯要自辦測試會

聯合新聞網 / 綜合報導
漢默斯。 歐新社
漢默斯。 歐新社

前費城人的4張王牌之一，37歲漢默斯（Cole Hamels）本季尚未找到新東家，據聯盟記者海曼（Jon Heyman）透露，他將在17日時自辦測試會，而且已經吸引許多球團關注。

漢默斯擁有15年大聯盟經驗，生涯從費城人起步，歷經昔日「4 Ace」榮景，曾於2008年季後賽力投35局、防禦率僅1.80，是當年的奪冠功臣之一，也榮膺當時的系列戰MVP，隨後轉戰遊騎兵、小熊及勇士，去年縮水賽季因肩部傷勢只先發1場投3.2局退場，本季尚未言退，仍積極尋求新東家。

洛杉磯時報》就指出，自家道奇隊會去現場參觀，傷兵滿營，且主力先發投手包爾（Trevor Bauer）又被捲入性暴力事件的現在，目前他們不時就得祭出「牛棚日」，讓先發投手獲得充分的休息，也因此可能成為漢默斯的新東家。

洛杉磯

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