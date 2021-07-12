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MLB／選秀結果出爐 海盜大爆冷門選進21歲捕手戴維斯
大聯盟本季選秀結果出爐，握有狀元籤的海盜第一順位選進路易斯威爾大學捕手戴維斯（Henry Davis），他也成為繼2019年金鶯選進拉契曼（Adley Rutschman）之後，近3年的第二位捕手狀元。
海盜隊的選擇令人驚訝，一度成為熱門人選的梅耶（Marcelo Mayer）直到第4順位才被紅襪選進，戴維斯在季初的選秀排行甚至僅排第5，海盜認為21歲的他在近2年的阻殺功力很有潛力。
至於第2順為則由響尾蛇選進曾於NCAA投出16K無安打比賽的傑克萊特（Jack Leiter），他是前大聯盟名投艾爾萊特（Al Leiter）之子，後者過去縱橫大聯盟沙場19個賽季，待過大都會、藍鳥、洋基與當時還位在佛羅里達的馬林魚。而他在范德比大學的隊友洛克（Kumar Rocker）則被大都會以第10順位選進，他曾在2019年NCAA錦標賽中投出19K的無安打比賽。第3順位老虎則選進18歲的高中投手喬巴（Jackson Jobe）。
With the No. 1 overall pick in the 2021 #MLBDraft, the @Pirates select catcher Henry Davis from Louisville! pic.twitter.com/PaFHXETIP2— MLB (@MLB) July 11, 2021
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