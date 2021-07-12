MiLB／陳金鋒事蹟流傳加州小鎮22年 見證者歷歷在目

「台灣巨砲」陳金鋒在台灣棒球界擁有崇高地位，但少有人知道，他1999年第一次踏上美國土地，單季締造30-30紀錄，曾吹起一陣旋風，成為加州內陸小鎮的傳奇人物，背號高掛球場22年。

在棒球場上，同時擁有力量與速度的選手難得，22年前，陳金鋒以21歲的年齡，成為史上第一個挑戰美國職棒的台灣球員，菜鳥球季在加州聖伯納迪諾小聯盟高階1A球隊，締造30支全壘打、30次盜壘紀錄。

22年後的今天，身為台灣史上第一位大聯盟球員，陳金鋒已經退休5年，但是他所締造的這一段傳說還在當地流傳。

現役台灣球員林家正、陳聖平效力響尾蛇1A的維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide），兩人與當年的陳金鋒一樣，正是職業生涯第一年，本週作客前輩22年前締造歷史的主場，同為台灣人體會更深。

陳金鋒展開旅美生涯時，陳聖平還沒出生、林家正2歲，如今兩人踏進了同一座球場，追求同樣的大聯盟夢想。

球棒、頭盔上貼著國旗的陳聖平說：「學長真的太猛了。」林家正說：「30支全壘打、30次盜壘不論是在哪一個層級聯盟，哪一個國家的比賽，都是非常了不起的歷史記錄。」

陳金鋒當年效力聖伯納迪諾奔騰隊（San Bernardino Stampede），在131場比賽當中，創造31支全壘打、31次盜壘、123分打點的紀錄，他的球衣背號43號與小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、傑基羅賓遜（Jackie Robinson）一起掛在本壘後方的看台上。

這座球場名為聖曼紐球場（San Manuel Stadium），位在洛杉磯東邊2小時車程的市鎮，這支小聯盟球隊曾經隸屬道奇、水手，如今是天使隊的1A球隊，名為內陸帝國66人隊（Inland Empire 66ers）。

66人隊播報員溫特（Steve Wendt）拿出球隊每天提供給媒體的賽前資料，告訴中央社記者：「陳金鋒的名字一直在上面。」

儘管多年來球隊歷經改名、隸屬不同大聯盟體系，但這支小聯盟球隊的隊史紀錄仍然延續下去，陳金鋒單季31支全壘打、123分打點，到現在都是無人能破的單季紀錄。

溫特說：「陳金鋒是這座球場的一段傳奇，我經常在球場聽到有人問，那個43號是誰，然後就會有老球迷回答，那是陳金鋒，他在1999年超級厲害，敲了好多全壘打，這樣的話題一直在這座球場繼續下去。」

擔任球賽紀錄員25年的比爾．毛瑞-霍姆斯（Bill Maury-Holmes）就是當年的見證者，他受訪的時候帶著一顆簽名球出現。

身為球場工作者，比爾說他多年來幾乎不跟球員要簽名球，不想打擾球員工作，但是陳金鋒不一樣，他不但是第一個挑戰美職的台灣人，第一年就締造30-30，拿下加州聯盟最有價值球員。比爾做了一個罕見決定，拿到陳金鋒的簽名球。

比爾說：「第一年到國外打球，年紀只有21歲，當年的他就像是一個小嬰兒，卻能繳出如此嚇人的頂尖成績，這絕對不是一般人可以做到的。」

回想1999年球季，比爾印象深刻的不是特定的哪一場比賽，他形容就像今日看到楚勞特（Mike Trout）一樣，他對陳金鋒的印象是，每天維持高檔的穩定性，只要他上場一定有驚人表現，一場接一場，持續不斷一整個球季。

生牛皮隊的內野教練賈納（Darrin Garner）曾到台灣教球，1999年是水手隊1A總教練，率隊比賽時，見證當年陳金鋒的身手。他回憶當年寫過報告，向球隊建議，有機會一定要挖角陳金鋒。

賈納說，當年的陳金鋒擁有速度、力量等全方位的天賦，同時在球場上具備高度的敬業精神，勤奮努力，是他多年來見過最優秀的球員之一。

生牛皮隊總教練柯林納（Javier Colina）跟台灣頗有淵源，20年前菜鳥時期曾經與台灣投手曹錦輝是室友。

柯林納向中央社記者表示，30-30這樣的成績，對陳金鋒而言是一個偉大的成就，這已經超乎了什麼聯盟或什麼層級，對任何人來說都是難以達成的紀錄。

來自委內瑞拉的柯林納同樣體會過到異國打球的辛苦，他回憶當年與曹錦輝當室友，兩個人經常一起練習英文，學習融入美國。他說，陳金鋒第一年到美國就繳出頂尖成績，非常不容易，讓他聯想到日本名將鈴木一朗。

台灣球員林家正（左）、陳聖平近日隨隊到加州的聖伯納迪諾比賽，見到球場內有陳金鋒22年前的退休背號，感到非常敬佩。 中央社