MLB／遭道奇屠殺完又挨再見3分砲 響尾蛇成國西提款機

道奇昨（11）日以22：1超大分差輕取響尾蛇後，今迎來上半季最終戰，孟西（Max Muncy）的再見三分砲助球隊以7：4拿下勝利，道奇半季也以56勝35敗分居國聯西區第二，響尾蛇則是26勝66敗，在全聯盟墊底。

此役7局打完，響尾蛇還以4：1領先，怎料8局道奇急起直追，先是貝茲（Mookie Betts）、孟西與透納（Justin Turner）3位主砲連續安打追回1分，捕手史密斯（Will Smith）在滿壘時獲保送再擠進1分，最後泰勒（Chris Taylor）以安打追平比數。

9上響尾蛇打線靜悄悄，下個半局道奇便展開反攻，先是老將普荷斯（Albert Pujols）領頭敲安，貝茲接著獲敬遠後，孟西一棒把球轟出全壘打牆外，終場道奇就以7：4獲勝，9上登板的終結者簡森（Kenley Jansen）也獲得最後的勝投。

響尾蛇上半季打完，戰績是淒慘的26勝66敗，相較於同分區的巨人、道奇與教士，稱其為「國西提款機」也不為過。