MLB／小葛雷諾打擊數字頂尖 大谷翔平魅力仍是媒體最愛

天使隊「二刀流」大谷翔平今年展現高水準投、打功力，每天攻占媒體版面，就連大聯盟30秒明星賽廣告也是滿滿大谷，藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）整體打擊數字在大聯盟頂尖，仍被大谷搶盡風彩。

大谷幫助天使撐起不少戰績，小葛雷諾在藍鳥也發揮極大功能，美聯東區目前紅襪隊排名榜首，戰績55勝36敗，光芒隊落後1.5場勝差，再來就是藍鳥、洋基落後8場，4隊勝率都達5成以上。

小葛雷諾目前打擊率3成32、打點73分、上壘率4成30都是大聯盟最佳，28轟和教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）並列第2，落後大谷5轟，長打率6成58也只輸大谷的6成98。

這位出身棒球世家的22歲好手，登上大聯盟第3季火力全開，再度掀起三冠王話題，開季前兩個月就出現16轟，領先大谷1轟；但從6月至今，大谷追加18轟，包括近15天9轟，小葛雷諾「只有」12轟，前半季結算以28：33落後。

大聯盟進入明星周，各隊暫時休兵，下半季開打後，預料大谷、小葛雷諾的全壘打王之爭會愈來愈激烈，藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）日前曾為小葛雷諾抱不平，認為他的表現應該獲得更多關注才對。