MLB／唯一30轟打者 大谷翔平包辦天使產量超過四分之一

大聯盟打完前半季賽事，天使隊日籍球星大谷翔平砲火凶猛，不斷製造話題，天使目前雖在分區排名第4，至少勝率超過5成，團隊全壘打123支也在大聯盟並列第4，大谷貢獻不少長程砲。

大聯盟6個分區中，美聯東區、西區前4名球隊勝率都超過5成，天使45勝44敗，落後同區排名第1的太空人隊9場勝差，想拚季後賽還未到完全絕望的地步。

巨人隊打完開季前89戰，戰績57勝32敗、勝率6成40是大聯盟最佳紀錄，132支全壘打也是最多，藍鳥隊130轟居次、在美聯排名榜首。

大谷目前33轟、70分打點、上壘率3成64都在隊上排名第1，更是大聯盟唯一達到30轟的球員，打點暫居第3，只落後藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）3分。

天使目前3名球員達到二位數全壘打，除了大谷全壘打秀不斷，另兩人是瓦許（Jared Walsh）22轟、厄普頓（Justin Upton）14轟， 光是這3人的產量就達全隊5成6，大谷更占2成7。

大谷目前33支全壘打紀錄中，面對右投22轟、左投11轟，尤其對左投28支安打也還有5支二壘打、3支三壘打，對手想要以左制左仍有一定難度。