MLB／王牌高斯曼K昏國民 巨人半季驚奇57勝傲視全聯盟

今巨人終場以3：1戰勝國民，不但王牌高斯曼（Kevin Gausman）投出6局失1分好投，系列戰更橫掃對手，上半季結束以57勝32敗的戰績勇冠全聯盟。

高斯曼本場主投6局被敲4支安打，附帶3次保送和9次三振，7局續投連續保送索托（Juan Soto）及貝爾（Josh Bell）才退場，累積數據合計18場先發防禦率僅1.73，僅次於大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）的1.08，絕對是本季巨人創造大驚奇的關鍵人物之ㄧ。巨人隊史上次半季擁有聯盟最佳戰績，時間要追溯至2016年。

季初沒有人看好巨人成為國聯西區王者，更何況是全聯盟，根據《Fangraph》數據統計，他們進入季後賽的機率一度從開季時的5.7%躍升至91.2%，如今他們對於下半季的到來頗有餘裕，絕對不輸同分區的道奇與教士。