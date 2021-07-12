MiLB／宋文華傷癒歸隊 投0.2局失1分中繼成功

旅美聖地牙哥教士隊高階1A投手宋文華5月底被放入傷兵名單，今天傷癒歸隊、6局登板中繼，投0.2局有2K、失掉1分責失分，拿下中繼成功，球隊終場以7比4擊敗印地安人隊。

美國職棒小聯盟高階1A賽事教士隊今天與克利夫蘭印第安人隊交手，宋文華5月底被放入傷兵名單，當時他透過個人臉書表示，是傳接球時被隊友打到脛骨，雖然沒有大礙還是決定休息痊癒後再開始比賽。

宋文華今天歸隊，教士隊與印地安人隊比賽5局打完，教士隊5比2領先，宋文華6局登板中繼，面對首名打者被敲出三壘打，1人出局後再被敲出安打失分，接著投出保送讓跑者攻佔一、二壘，三振抓到第2個出局數後退場。

教士隊7局有攻勢，靠著單局3支安打、對方守備失誤再添2分保險分，印地安人隊9局靠著陽春砲追分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

宋文華總計用25球投0.2局，被敲出2支安打，投出2次三振、2次保送，失掉1分責失分，賽後防禦率2.25，拿下中繼成功。