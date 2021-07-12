MiLB／陳聖平連2天開轟手感燙 林家正也有長打
旅美響尾蛇隊小聯盟低階1A野手陳聖平維持火燙手感，今天3局敲出2分砲、連2場開轟，本季第4轟出爐，林家正也有長打表現，敲1支二壘打貢獻1分打點，響尾蛇終場以8比3擊敗天使。
美國職棒小聯盟低階1A賽事亞利桑那響尾蛇隊今天與洛杉磯天使隊交手，響尾蛇隊2名台灣野手先發出賽都有表現，陳聖平先發打第2棒、守游擊，林家正先發蹲捕，打第8棒。
陳聖平1局敲出一壘方向滾地球出局，林家正3局率先敲出二壘打，2人出局後陳聖平開轟送回壘上的林家正，2分砲幫助球隊取得3比1領先，隊友再補上陽春砲，3局上打完響尾蛇隊4比1領先。
林家正5局吞下三振，陳聖平敲出三壘方向滾地球出局，林家正6局敲出滾地球，加上對手守備失誤，幫助球隊送回分數，陳聖平7局敲出游擊方向高飛球出局，林家正9局敲出右外野方向飛球出局。
陳聖平總計4打數敲出1支安打，貢獻2分打點、1得分，連5場出賽敲安、連2天開轟，賽後打擊率2成08；林家正總計4打數敲出1支二壘打，貢獻1分打點、1得分，賽後打擊率1成58。
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