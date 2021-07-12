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MLB／開局連9K！馬林魚小將羅培茲創清光緒以來最佳紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
馬林魚25歲小將羅培茲K出新紀錄。 美聯社
馬林魚25歲小將羅培茲K出新紀錄。 美聯社

馬林魚25歲小將羅培茲（Pablo Lopez）今對上亞特蘭大勇士送出三振秀，開局面對前9名打者通通送出三振，破聯盟139年紀錄。

開局連續三振9人實屬罕見，光是連續三振8人歷史上也只有3人達成，分別為2018年馬奎茲（Hermann Marquez）、2014年狄葛隆（Jacob deGrom），以及1986年狄夏斯（Jim Deshaies），更何況是羅培茲今天的紀錄，上一次還要追溯到清光緒年間的1884年，由威奇（Mickey Welch）投出。

羅培茲本場主投6局被敲5支安打失3分，有趣的是開局連9次三振後他再也沒有K過其他人，總計就是9K，附帶1次保送，助球隊以7：4擊敗勇士，他也拿下本季第5勝（5敗）。

馬林魚 勇士

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