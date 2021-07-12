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MLB／亞土維再見3分砲轟洋基 太空人脫了球衣喊「有點熱」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
太空人隊亞土維轟出再見三分砲後扯下球衣，回應作弊嘲諷。 路透
太空人隊亞土維轟出再見三分砲後扯下球衣，回應作弊嘲諷。 路透

距離3連戰被橫掃只差一步，太空人隊亞土維（Jose Altuve）掃出再見三分砲吐怨氣，以8：7擊敗洋基隊，繞壘完與隊友慶祝同時，他也在簇擁下扯光球衣，回應外界嘲諷的意味明顯，同場開轟也扯開球衣的捕手馬多納度（Martin Maldonado）回應「因為熱」。

太空人因偷暗號而成過街老鼠，亞土維更因遭控使用蜂鳴器接收暗號，而被放大檢視球衣底下究竟藏了什麼，昨天賈吉（Aaron Judge）開轟後拉緊衣服，賽後解釋「因為冷」，但外界當然都看得出來他在暗諷亞土維。

太空人前兩戰都輸球，今天在洋基桑契斯（Gary Sanchez）8局敲出三分砲後，以2：7進入第9局，眼看就要遭到橫掃，太空人演出絕地大反攻。

太空人無人出局先敲雙安，洋基換上格林（Chad Green）接手依然踩不住煞車，麥考米克（Chas McCormick）、托羅（​Abraham Toro）各敲二壘打，先追回3分，亞土維補上再見三分砲。

馬多納度第3局敲出陽春砲，在繞過三壘時故意拉開球衣扣子、露出胸口，亞土維也在開轟回到本壘後扯光衣服，回應外界嘲諷的意味明顯。

馬多納度對於扯開球衣的舉動解釋，「因為有點熱，我想要透透氣。」明顯在回應賈吉前一天「因為冷」的說法。

看到亞土維的三分砲，馬多納度大讚：「他擁有強心臟，也是這支球隊的看板，當他站上打擊區，我們就知道有大事要發生了。」太空人教頭貝克（Dusty Baker）讚團隊締造奇蹟般的一勝。

洋基 賈吉 太空人 Jose Altuve

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