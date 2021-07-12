MLB／博弈公司等著賠 季前就有神人砸3萬美元押大谷奪MVP

明星賽前最終戰打完，大谷翔平上半季繳出打擊33轟及投手4勝、防禦率3.49的強勢成績單，已是美聯年度MVP的最熱門候選人，博弈公司也因此可能面臨單一投注逼近7位數的損失。

博弈公司威廉希爾（William Hill）執行長波格丹諾維奇（Nick Bogdanovich）表示，球季開打前，押大谷贏得年度MVP的賠率為1賠30，而當時有筆押大谷的投注金高達3萬美元（約台幣84萬元），若最終大谷贏得美聯MVP，這筆投注將贏回90萬美元（約台幣2518萬元）。

波格丹諾維奇說：「我從沒聽過有人敢在1賠30上押3萬美元，像大谷這筆投注，我們可能再也不會看到了吧！」

現在才想要押大谷贏得年度MVP，賠率當然已經不比當時，美高梅國際酒店集團（MGM Resorts）執行長史東貝克（Jeff Stoneback）就說：「7月要押最熱門人選贏得年度年MVP，我不覺得會再出現那種賠率。」

西門賭場（Westgate）經理布朗（Randy Blum）也讚大谷的表現前所未見，「我們過去不曾看過這樣的表現，他現在的成績真的太神奇，我們很樂意承認，當他從日本來到美國時，我們不覺得他能打出這樣的成績，我們覺得他會轉為全職投手，但我們徹底錯了，他確實能打。」

布朗認為美聯年度MVP只剩大谷與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）相爭，「如果大谷沒受傷，我看不出來他要怎麼輸，現在大谷的狀態真的太瘋狂；如果小葛雷諾贏得打擊三冠王，卻可能拿不到MVP，這也會是很神奇的事。」