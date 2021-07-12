MLB／大聯盟選秀 近20年狀元名單

時隔兩年的大聯盟明星賽將在下週三開打。儘管美國人一貫譽之為「仲夏盛會」（midsummer classic），但其實明星賽近年來盛況大不如前。即便去年因疫情停辦，球迷心似乎也覺得不過是可有可無的雞肋。

2021-07-12 07:00