快訊

嘉義警打AZ後不適 下半身多處血栓手術2次仍危急

台中太平透天民宅火警 9住戶順利救出1女還抱著愛犬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大聯盟選秀 近20年狀元名單

聯合新聞網 / 聯合新聞網
2021大聯盟選秀狀元戴維斯 美聯社
2021大聯盟選秀狀元戴維斯 美聯社

☆2021年大聯盟選秀完整名單

年份
球員
位置
選秀球隊
初上大聯盟時間
2021
Henry Davis
捕手
匹茲堡海盜
尚未上大聯盟
2020
Spencer Torkelson
一壘
底特律老虎
尚未上大聯盟
2019
Adley Rutschman
捕手
巴爾的摩金鶯
尚未上大聯盟
2018
Casey Mize
投手
底特律老虎
08/19/2020
2017
Royce Lewis
游擊
明尼蘇達雙城
尚未上大聯盟
2016
Mickey Moniak
外野
費城費城人
09/16/2020
2015
Dansby Swanson
游擊
亞利桑那響尾蛇
08/17/2016
2014
Brady Aiken
投手
休士頓太空人
尚未上大聯盟
2013
Mark Appel
投手
休士頓太空人
尚未上大聯盟
2012
Carlos Correa
游擊
休士頓太空人
06/08/2015
2011
Gerrit Cole
投手
匹茲堡海盜
06/11/2013
2010
Bryce Harper
外野
華盛頓國民
04/28/2012
2009
Stephen Strasburg
投手
華盛頓國民
06/08/2010
2008
Tim Beckham
游擊
坦帕灣光芒
09/19/2013
2007
David Price
投手
坦帕灣魔鬼魚
09/14/2008
2006
Luke Hochevar
投手
堪薩斯皇家
09/08/2007
2005
Justin Upton
游擊
亞利桑那響尾蛇
08/02/2007
2004
Matthew Bush
游擊
聖地牙哥教士
05/13/2016
2003
Delmon Young
外野
坦帕灣魔鬼魚
08/29/2006
2002
Bryan Bullington
投手
匹茲堡海盜
09/18/2005

海盜

相關新聞

MLB／博弈公司等著賠 季前就有神人砸3萬美元押大谷奪MVP

明星賽前最終戰打完，大谷翔平上半季繳出打擊33轟及投手4勝、防禦率3.49的強勢成績單，已是美聯年度MVP的最熱門候選人...

MLB／明星賽前最終戰 大谷翔平4支2、停留在33轟

天使今天以7：1擊敗水手隊，躲過3連戰遭到橫掃，大谷翔平在明星賽前的最終戰繳出4打數2安打，沒有全壘打，確定以33轟邁向...

MLB／對大谷飆髒字惹議 紅襪投手澄清自己是「谷粉」

紅襪隊後援投手歐塔維諾（Adam Ottavino）日前解決大谷翔平後飆出髒字，引發網路熱議，而他受訪還原當天狀況，也澄...

MLB／大聯盟選秀 近20年狀元名單

☆2021年大聯盟選秀完整名單 年份 球員 位置 選秀球隊 初上大聯盟時間 2021 Henry Davis 捕手 匹茲堡海盜 尚未上

無數少年強打曇花一現 突顯大谷百年奇才

時隔兩年的大聯盟明星賽將在下週三開打。儘管美國人一貫譽之為「仲夏盛會」（midsummer classic），但其實明星賽近年來盛況大不如前。即便去年因疫情停辦，球迷心似乎也覺得不過是可有可無的雞肋。

MLB／明星賽全壘打王爭霸 大谷翔平奪冠最大熱門

美國職棒大聯盟MLB明星賽的全壘打大賽今天登場，目前暫居全聯盟全壘打王的日籍「二刀流」好手大谷翔平奪冠呼聲最高，也被排做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。