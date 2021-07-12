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MLB／明星賽前最終戰 大谷4支2、停留在33轟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

天使今天以7：1擊敗水手隊，躲過3連戰遭到橫掃，大谷翔平在明星賽前的最終戰繳出4打數2安打，沒有全壘打，確定以33轟邁向下半季的追逐。

大谷今天續扛第2棒出賽，第1局敲出二壘打，第3局面對偏高四縫線直球揮空吞下三振，第5局打向左外野遭到接殺，第7局補上一壘打，9局的最後打席再選到保送，單場3度上壘。

天使的前4分都是佛列契（David Fletcher）貢獻，3局上先以陽春砲追平比分，5局在二、三壘有人時敲出安打帶2分打點，7局的安打再挹注1分，單場斬獲4安打、4分打點。

今天比賽結束後，大谷就要前進洛磯庫爾斯球場，參與明星週活動，大谷作為這次盛會的「男一」全數簽到，明天將以日本第一人的身分挑戰全壘打大賽，後天將以投手、野手兩個角色在明星賽出賽。

總教練麥登（Joe Maddon）昨天賽前已表示，已經知道光芒教頭凱許（Kevin Cash）會怎麼調度大谷的雙刀，但不想「爆雷」，「我知道，但我不能說。」將驚喜留給觀眾。

天使

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