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MLB／蘇亞雷斯9局開轟 紅人4：3氣走釀酒人
美國職棒大聯盟MLB辛辛那提紅人今天晚間作客密爾瓦基市，蘇亞雷斯9局上半一開場打破僵局，從釀酒人投手海德手中敲出一支陽春砲，助紅人終場以4比3奪勝。
這是蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）本季第18支全壘打，也是第一次對密爾瓦基釀酒人開轟。
釀酒人今天首局先馳得點拿下1分，先發投手培洛塔（Freddy Peralta）前5局未被敲安，第6局卻在對手無人出局的情況下，遭卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）敲出3分砲反超。
進入第8局，釀酒人仍以1比3落後，此時泰勒（Tyrone Taylor）在球數2好3壞的情況下及時敲出2分砲，把比數追平。
9局上一開場，海德（Josh Hader）在球數0好2壞下投出時速96英里的快速球，遭蘇亞雷斯擊出全壘打，紅人以1分之差再度領先。9局下漢布里（Heath Hembree）無失分救援成功，終場紅人便以4比3氣走地主隊。
這場比賽球員與裁判間的火氣不亞於現場高溫，共有3人被驅逐出場，包括釀酒人明星外野手葉力奇（Christian Yelich）和總教練康索（Craig Counsell）。
釀酒人目前以53勝38負，在國聯中區暫居第一；紅人則以47勝42負居次。
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