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MLB／果然是最爛球隊 響尾蛇遭道奇8轟、22分輾爆

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊透納開轟。 路透社
道奇隊透納開轟。 路透社

大聯盟最爛球隊響尾蛇，今天再次擦亮招牌，遭道奇隊以8轟輾爆，雙方終場以22：1分出高下，道奇寫下一籮筐紀錄。

道奇全場狂轟濫炸，共出現追平隊史紀錄的8發全壘打，包括透納（Justin Turner）、貝茲（Mookie Betts）的滿貫砲，普荷斯（Albert Pujols）、波拉克（AJ Pollock）則出現雙響砲，攜手開啟煙火秀。

貝茲第7局的滿貫砲出爐，讓道奇成為大聯盟史上第一支單季兩場以上單場出現兩支滿貫砲的球隊。響尾蛇打到手無寸鐵，第8局、一出局時將外野手瑞迪克（Josh Reddick）推上投手丘，再被普荷斯敲出兩分砲，他的單場第二轟進帳後，生涯全壘打數推進到675轟。

單場22分締造追平道奇來到洛杉磯（1958年）後單場最多得分，1900年以來則是隊史第7次出現22分以上的比賽，8轟追平隊史紀錄，單場49壘打數則是隊史新高。

響尾蛇先發投手史密斯（Caleb Smith）只投1局、狂失9分，挨了3發全壘打，5任登板投手只有皮寇克（Matt Peacock）未挨轟；道奇先發投手布勒（Walker Buehler）則以6局無失分，輕鬆摘下第9勝。

道奇 響尾蛇

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