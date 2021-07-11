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MiLB／張景淯後援飆6K生涯首勝 林暉盛投1局無失分
旅美西雅圖水手隊新人聯盟投手張景淯今天補賽登板續投，總計後援4局飆6K，失掉1分責失分，拿下生涯首勝；道奇隊新人聯盟投手林暉盛後援1局飆2K，無失分、無關勝敗。
美國職棒小聯盟新人聯盟賽事水手隊上週與聖地牙哥教士隊交手，4局上打完水手隊7比2領先，水手隊台灣投手張景淯4局下登板後援，1人出局後，打者因為隊友上被失誤上壘，比賽沒有打完因雨延至今天補賽。
張景淯今天補賽登板續投，連飆2次三振、化解可能失分危機，5局先四壞保送首名打者，接著連抓3個出局數，6局1人出局後投出四壞保送，接著被敲二壘打失掉1分，7局續投沒有多掉分數。
張景淯總計後援投4局僅被敲出1支安打，投出6次三振、3次保送，失掉1分責失分，賽後防禦率2.25，球隊終場以7比3拿勝，張景淯拿下生涯首勝。
新人聯盟洛杉磯道奇隊與芝加哥白襪隊交手，道奇隊台灣投手林暉盛登板後援，總計投1局讓打者3上3下，投出2次三振、無失分，球隊終場以7比0拿勝，林暉盛無關勝敗。
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