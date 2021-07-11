MLB／不是大谷的日子 盜壘被抓還被壞球三振

天使今天與水手隊進行3連戰第2戰，大谷翔平3打數沒有安打、吞下兩次三振，因保送上壘也盜二壘失敗，天使度過打線集體慘澹的一天，以0：2遭到完封，水手在3連戰先搶下前兩場勝利。

大谷此役繼續擔任第2棒出賽，第1打席選到保送上壘，隨後盜壘失敗，第2打席擊出左外野飛球遭到接殺，第3打席被三振，卻是一顆掉在好球帶30公分以外的變速球被判好球。

看到主審判出好球瞬間，大谷傻眼、苦笑，只能無奈地對著主審搖搖手，不僅天使休息室在鼓譟，播報員維斯葛西安（Matt Vasgersian）也不可置信地大喊：「噢，不！不！」球迷反應更激動，還有人留言：「主審應該在這局結束前就被開除」。

水手先發投手弗列克森（Chris Flexen）投7局，只被敲出3安打、無失分，壓制天使打線，大谷在第9局擔任首位打者，面對後援投手塞瓦德（Paul Sewald），最終面對一記93哩四縫線直球擦棒被捕，吞下單場第2次三振。

天使從昨天第3局大谷的陽春砲後就未再得分，此役先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）的7局、失2分優質先發只能承擔敗投。