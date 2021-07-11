快訊

唐鳳提醒首輪「疫苗意願登記」明收單…前3周都打AZ 勾莫德納要再等

【7/11確診地圖】本土+28、境外+3、4死！ 陳時中：疫情持續在低點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／不是大谷的日子 盜壘被抓還被壞球三振

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

天使今天與水手隊進行3連戰第2戰，大谷翔平3打數沒有安打、吞下兩次三振，因保送上壘也盜二壘失敗，天使度過打線集體慘澹的一天，以0：2遭到完封，水手在3連戰先搶下前兩場勝利。

大谷此役繼續擔任第2棒出賽，第1打席選到保送上壘，隨後盜壘失敗，第2打席擊出左外野飛球遭到接殺，第3打席被三振，卻是一顆掉在好球帶30公分以外的變速球被判好球。

看到主審判出好球瞬間，大谷傻眼、苦笑，只能無奈地對著主審搖搖手，不僅天使休息室在鼓譟，播報員維斯葛西安（Matt Vasgersian）也不可置信地大喊：「噢，不！不！」球迷反應更激動，還有人留言：「主審應該在這局結束前就被開除」。

水手先發投手弗列克森（Chris Flexen）投7局，只被敲出3安打、無失分，壓制天使打線，大谷在第9局擔任首位打者，面對後援投手塞瓦德（Paul Sewald），最終面對一記93哩四縫線直球擦棒被捕，吞下單場第2次三振。

天使從昨天第3局大谷的陽春砲後就未再得分，此役先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）的7局、失2分優質先發只能承擔敗投。

延伸閱讀

大谷翻譯穿全套護具練習蹲捕 麥登起鬨「尤吉．一平」

MLB／連翻譯都要二刀流 水原一平將為大谷蹲捕

MLB／明星賽廣告30秒都是大谷 官網條列9原因

MLB／大谷全壘打才463呎 天使投手與教頭都說Statcast錯了

相關新聞

MLB／9局完封就是大聲 柯爾被問轉速自信回嗆

洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）甩脫「用油」疑慮，今天用129球完封太空人隊，飆出12次三振，率領球隊以1：0拿...

MiLB／超誇張壞球判好球 電子好球帶能保證正確無虞？

大聯盟本季於大西洋聯盟實驗電子好球帶，不過令人瞠目結舌的判決卻層出不窮，日前曾待過雙城的老將帕契戈（Jordan Pacheco）就遭一顆明顯偏離好球帶的球站著被三振，引發熱議，也引來大聯盟現役球星參與討論。

MLB／小遊戲也全力以赴！ 休息室的大谷翔平引熱議

日前成為歷史首位投、打皆入選全明星賽的天使隊日籍好手大谷翔平，出色的表現以及親切的個性讓他成為鎂光燈的焦點，近日又有一段他與翻譯水原一平在休息室玩小遊戲的畫面，引起球迷熱議。

MLB／評投手大谷還需磨練 薛則：成為王牌需要時間

生涯三度贏得塞揚獎的國民隊王牌投手薛則（Max Scherzer），近日接受美國媒體《The Athletic》訪問時，坦白提出對大谷翔平擔任投手的看法，「大谷作為投手，還需要磨練。」 大谷進入

MLB／不是大谷的日子 盜壘被抓還被壞球三振

天使今天與水手隊進行3連戰第2戰，大谷翔平3打數沒有安打、吞下兩次三振，因保送上壘也盜二壘失敗，天使度過打線集體慘澹的一...

MLB／繞壘拉衣服嘲諷亞土維？ 賈吉：因為太冷

洋基隊強打賈吉（Aaron Judge ）今天在太空人隊主場開轟，繞到三壘時雙手把衣服拉得更緊一點，似乎在嘲諷亞土維（J...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。