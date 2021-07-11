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MLB／繞壘拉衣服嘲諷亞土維？ 賈吉：因為太冷

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
路透社
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洋基隊強打賈吉（Aaron Judge）今天在太空人隊主場開轟，繞到三壘時雙手把衣服拉得更緊一點，似乎在嘲諷亞土維（Jose Altuve）不要隊友拉扯球衣的舉動，賈吉給出的解釋是：「是我太冷啦。」

時間回到2019年美聯冠軍賽第六戰，太空人隊靠著亞土維9局下的2分砲，在自家的美粒果球場擊敗洋基隊，拿下系列賽勝利，不過亞土維回到本壘前緊緊拉著球衣，在日後太空人隊偷暗號事件爆發後，被質疑是否怕蜂鳴器掉出來。

今天洋基隊以1：0擊敗太空人隊，3局上賈吉敲出的陽春砲成為勝利打點，而他在當下繞壘時刻意拉緊衣服的舉動，也成為賽後記者關注焦點。

對於自己跑到三壘時的動作，賈吉說：「他們把球場屋頂關閉後，感覺還是有點冷，我只是告訴隊友要把衣服扣好。」

賈吉原本與亞土維交情不錯，但隨著偷暗號事件曝光，賈吉也刪掉自己在社群媒體上恭喜亞土維拿下2017年MVP的內容，也直言原本對太空人隊的尊敬都消失殆盡。

洋基隊強打賈吉開轟後繞壘影片：

賈吉 洋基

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