MLB／十字韌帶斷裂 勇士24轟強打亞古納整季報銷

開季打了24發全壘打、大聯盟排名第五，勇士隊外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）今天卻因十字韌帶斷裂，確定整季提前報銷。

勇士隊今天以5：4擊敗馬林魚隊，卻損失一大戰力，5局下亞古納跳起想要接殺奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出的深遠飛球，沒想到不僅沒接到讓它形成場內全壘打，更因落地時重心壓在右腳，亞古納抱著右膝倒地不起。

經過防護員一段時間的評估，亞古納雖然能夠自行站起，並在攙扶下坐車離場，但過程表情痛苦、步履蹣跚，勇士隊最後宣布，經MRI（核磁共振顯影）檢查，亞古納十字韌帶斷裂需要開刀，本季不會回歸。

23歲的亞古納本季出賽82場，有24轟、52分打點，打擊率2成83，是勇士隊打線重要一員，也被票選為國聯明星賽先發外野手，如今不僅無法出席盛會，今年球季也沒得打。