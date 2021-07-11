MLB／9局完封就是大聲 柯爾被問轉速自信回嗆

洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）甩脫「用油」疑慮，今天用129球完封太空人隊，飆出12次三振，率領球隊以1：0拿下勝利，賽後再被問到「轉速」問題，他也自信回嗆：「看看我的生涯成績。」

賈吉（Aaron Judge）3局下從葛蘭基（Zack Greinke）手中敲出陽春砲，為洋基隊打回第一分，雖然全場也只此一分，但對柯爾來說已夠用。

柯爾直到4局才因四壞球讓對手上壘，5局才被敲出安打，但一路壓制到9局，即使用球數已破百，但計分板數字仍是0。

9局下2出局後球隊一度叫出暫停，只見柯爾與教練激動討論，就是不想被換下去，最後用三球三振掉艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），收下勝利，最後一球還有99哩的速度。

賽後被問到9局時跟布恩（Aaron Boone）在溝通什麼？柯爾表示：「我說了一堆F開頭的字眼，然後我就腦袋一片空白，不記得說了什麼。」

相較前兩場先發丟掉10分（9分責失），柯爾今天投出本季首場完投，也是生涯第三場完封勝，用129球投完9局，被敲3支安打，有12次三振、2次保送，沒有失分，拿下本季第9勝，防禦率也下降到2.68。

柯爾在6月被問到是否使用外部物質時，回答得吞吞吐吐，後續也被發現在大聯盟嚴抓外部物質後，轉速出現下滑跡象。

賽後當記者問到這是否證明了他無論轉速高低都是一名好投手？柯爾搖了搖頭後說：「看看我的生涯成績，看看我的數據，謝謝你。」這次回答得很順暢。