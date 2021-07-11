大谷翻譯穿全套護具練習蹲捕 麥登起鬨「尤吉．一平」

大谷翔平出戰全壘打大賽，將由他的翻譯水原一平擔任捕手，今天他穿起全套捕手護具練習蹲捕，蹲完的感想是「比預期還累」，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）在一旁觀看被他逗樂，還拿名人堂捕手尤吉．貝拉（Yogi Berra）比喻，起鬨稱他是「尤吉．一平」。

大谷成為史上第一位參與全壘打大賽的日本球員，目前也以33轟在榜上領跑，奪冠呼聲最高，他的餵球投手在宣布參賽當天就已經確定，將由牛棚捕手布朗（Jason Brown）出任，捕手則在今天揭曉答案。

水原曾為大谷的牛棚練投接捕過，今天向捕手史塔西（Max Stassi）借來全套捕手護具練習接球，為全壘打大賽暖身，練習結束後直呼：「我的腳比預期還累」。

水原分享決定捕手的過程，「投手先確定了，再來就是捕手，其實我們不覺得需要確定誰來接，因為捕手要做的事並不多，所以我覺得我應該可以吧！就這麼決定下來了。」

水原對於這次明星賽的期待可想而知，他說：「我對每一件事都很期待，大谷將會打擊、投球，這是我最期待的事，而我只想享受，包括全壘打大賽。」

水原期望大谷能贏得全壘打大賽，「我想只要他能像平常一樣，保持好的狀態，我不需要做什麼事，只需要待在那裡、享受最佳視野。」他也分享他的戰略，希望大谷後攻以最少揮棒數晉級，確保隔天明星賽還能體能飽滿。