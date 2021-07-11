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MLB／小遊戲也全力以赴！ 休息室的大谷翔平引熱議
日前成為歷史首位投、打皆入選全明星賽的天使隊日籍好手大谷翔平，出色的表現以及親切的個性讓他成為鎂光燈的焦點，近日又有一段他與翻譯水原一平在休息室玩小遊戲的畫面，引起球迷熱議。
影片中，大谷與水原一平在休息室玩起小遊戲，他們運用球的彈力，試圖將其停在休息室台階下，不過後者在嘗試後失敗，而大谷成功後整個人站了起來，甚至做了個拉弓的動作，足見其在場下也全力以赴，競爭意識十足。
此影片一出便引起網友熱議，知名棒球分析師頻道《Jomboy》表示：「大谷翔平比你想像中的還有料。」
Shohei Ohtani is even more talented than you thought pic.twitter.com/xVJtxkbqY3— Jomboy Media (@JomboyMedia) July 9, 2021
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