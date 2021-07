MLB／小遊戲也全力以赴！ 休息室的大谷翔平引熱議

日前成為歷史首位投、打皆入選全明星賽的天使隊日籍好手大谷翔平,出色的表現以及親切的個性讓他成為鎂光燈的焦點,近日又有一段他與翻譯水原一平在休息室玩小遊戲的畫面,引起球迷熱議。

影片中,大谷與水原一平在休息室玩起小遊戲,他們運用球的彈力,試圖將其停在休息室台階下,不過後者在嘗試後失敗,而大谷成功後整個人站了起來,甚至做了個拉弓的動作,足見其在場下也全力以赴,競爭意識十足。

此影片一出便引起網友熱議,知名棒球分析師頻道《Jomboy》表示:「大谷翔平比你想像中的還有料。」

Shohei Ohtani is even more talented than you thought pic.twitter.com/xVJtxkbqY3