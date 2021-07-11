MLB／怕了？太空人4人入選明星賽 全數辭退遭疑詐傷

大聯盟今天公布明星賽辭退及遞補球員名單，教士隊日籍投手達比修有確定因傷缺席，太空人隊4名入選球員全數辭退，不免引起外界話語。

明星賽將於14日在洛磯庫爾斯球場展開，大聯盟今天公布10人遞補名單，合計7人因傷辭退、3人因個人原因告假。

達比修有在9日的先發只投3局，因背部緊繃退場，今天確定缺席本屆明星賽，外界期待中的「前後代火腿11號對決」提前破局，無緣與大谷翔平同場遭逢。

除了達比修有外，還有道奇隊貝茲（Mookie Betts）、太空人隊布蘭特利（Michael Brantley）、亞土維（José Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）、大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）、巨人隊波西（Buster Posey），都因傷決定不參與明星賽。

還有3位投手無法出賽，巨人隊高斯曼（Kevin Gausman）、釀酒人隊伍鐸夫（Brandon Woodruff）都因明天將先發登板，無法在14日出賽，太空人隊普雷斯利（Ryan Pressly）則因孕妻即將生產而告假。

太空人今年共有4人入選明星賽，最終全數退出，而實際上僅有柯瑞亞確實放在傷兵名單，也惹來不少話語，就有媒體指出，「亞土維說他的腿有傷，但最近並未缺席任何賽事」、「布蘭特利說他要養傷，但他今天還在先發打序中」；事實上，兩人今天都還先發出戰洋基隊。