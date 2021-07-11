MiLB／超誇張壞球判好球 電子好球帶能保證正確無虞？

大聯盟本季於旗下的大西洋聯盟實驗電子好球帶，不過令人瞠目結舌的判決卻層出不窮，日前曾待過雙城的老將帕契戈（Jordan Pacheco）就遭一顆明顯偏離好球帶的球站著被三振，引發熱議，也引來大聯盟現役球星參與討論。

Thank you @MLB for putting the automated strike zone in the @AtlanticLg pic.twitter.com/wI8Wr9licC — jordan pacheco (@Jstylep) July 9, 2021

現效力於萊辛頓傳說隊（Lexington Legends）的老將帕契戈，於7月8日時的比賽站上打擊區，面對投手溫格（Benny Wanger）在1壞球2好球時投出的外角變化球，他以為自己輕鬆選掉，卻被電子好球帶賞了個大大的巴掌，宣告他三振出局。

儘管帕契戈事後一臉無奈，最後裁判們沒有推翻這球的判決，他也盼隨著主場諷刺般的「Let it go」背景音下黯然往休息室走去，只好在推特上po出這段影片表達內心最後的反抗。

雙城隊三壘手唐納森（Josh Donaldson）看到表示：「讓我看看這球的俯視圖。」太空人隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也拜託聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）不要把目前尚未完善的設備帶進大聯盟。