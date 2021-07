MiLB／超誇張壞球判好球 電子好球帶能保證正確無虞？

大聯盟本季於旗下的大西洋聯盟實驗電子好球帶,不過令人瞠目結舌的判決卻層出不窮,日前曾待過雙城的老將帕契戈(Jordan Pacheco)就遭一顆明顯偏離好球帶的球站著被三振,引發熱議,也引來大聯盟現役球星參與討論。

