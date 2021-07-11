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MLB／觀眾席驚險瞬間 實施急救的球迷竟是國民投手父親

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Joe Ross。 美聯社
Joe Ross。 美聯社

今天國民、巨人隊之戰場邊發生驚險瞬間，有女球迷吃熱狗噎到，一名也到場觀戰的醫生急奔過去實施哈姆立克急救，而他竟是國民投手J.羅斯（Joe Ross）的父親。

威力．羅斯（Willie Ross）的兩個兒子都是大聯盟級投手，28歲的J.羅斯目前在國民擔任先發投手，34歲的T.羅斯（Tyson Ross）生涯累積203場大聯盟出賽，曾在2014年入選明星賽，目前以小聯盟合約在遊騎兵陣中打拚。

老羅斯為一家奧克蘭兒童醫院的小兒科醫生，他的太太也是位護士，兩人今天來到巨人主場觀戰，戴上國民球帽為兒子效力的球隊加油，比賽中遇到突發事件，老羅斯說：「我看到那位女球迷好像遇到困難，她的同伴正在幫他。」對方一開始比出OK的手勢、示意沒有大礙，但他仍決定走近了解狀況。

「她無法講話，她需要幫助。」老羅斯表示，「我不覺得當時有人太多人注意到發生什麼事，因為大家都很專注在比賽上。」

老羅斯協助這名女球迷將卡在喉嚨的異物排除，確認沒有大礙後，場邊球迷為他歡呼，工作人員也趕緊上前了解這名女士的狀況。

老羅斯表示，「她很感激，但也覺得有點不好意思，因為她自己本身也是位護士。」

事件發生在距離本壘不遠處的觀眾席上，國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）當時雖未注意到此事，但得知後也盛讚老羅斯，「Joe應該會為父親感到非常驕傲吧！」

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