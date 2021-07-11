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MLB／連翻譯都要二刀流 水原一平將為大谷蹲捕

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

這年頭，連翻譯都要二刀流，天使隊球團今天宣布，大谷翔平在全壘打大賽的接球捕手，將是他的翻譯水原一平。

大谷今年成為明星周焦點人物，13日先要參與全壘打大賽，14日要在明星賽秀雙刀，執掌美聯明星賽隊兵符的光芒教頭凱許（Kevin Cash）對於如何「玩」大谷已經有譜，天使教頭麥登（Joe Maddon）對此表示，「我知道，但我不能說。」

大谷已累積33轟在榜上獨走，也是今年最受矚目的全壘打大賽參賽球員，屆時在他身旁接球的捕手將是水原一平，牛棚捕手布朗（Jason Brown）則負責餵球。

消息一出，馬上引起水原一平也是二刀流的討論，日媒Full-Count形容他是「最強幫手」，原本負責協助大谷的球場與日常生活，現在還要攜手挑戰贏得全壘打大賽。

投手大谷、打者翔平都要在明星周上場，麥登不擔心影響他在下半季的體力調節，但調度方式可能會有微調，儘管仍會讓他同場二刀流，但可能減少次數，「年輕選手本來就比較強壯，但我們還是會保持謹慎，我會與翔平、一平保持對話。」

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