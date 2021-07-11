MLB／明星賽廣告30秒都是大谷 官網條列9原因

大聯盟認證今年是「Sho-Time年」，今天釋出明星賽廣告，30秒的內容裡只有一位主角，就是大谷翔平。

明星周即將登場，全壘打大賽於13日進行，14日則是全明星賽，今天賽事於洛磯庫爾斯球場展開，大谷翔平兩天都參賽，也將在明星賽秀雙刀，使得今年比賽未戰先轟動。

大聯盟今天釋出明星周的30秒廣告，就是主打大谷的二刀流，讚他是「全球巨星」、「萬人迷」，影片中提到他是第一個以野手、投手同時入選明星賽的球員，結尾打上「It's Sho-Time」，這支廣告將在ESPN、FOX、FS1、TBS電視頻道，以及MLB相關網路、數位平台播出。

大聯盟官網條列廣告以大谷為主角的原因，包括以下：

1、他是史上第一位曾擔任先發投手的全壘打大賽參賽者

2、他是史上第一位參與全壘打大賽的日本人

3、他是史上單季敲出最多全壘打的日本人，且僅用81場比賽完成

4、大谷半季所敲出的全壘打及投球送出的三振，比貝比魯斯（Babe Ruth）的二刀流賽季1918、1919年上半季總和還多

5、他是1919年後第一位先發投球2場以上的全壘打榜領先者

6、他是史上第一位在明星賽前已累積33轟、12盜的球員

7、日本前10最多人收看的賽事都是天使的比賽

8、全壘打大賽將是25年來首度日本NHK頻道播出

9、不論是全美或全球，2021年MLB Film Room最多人搜尋的球員都是大谷翔平