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MLB／一朗外野接球中 碰到大谷翔平來打招呼
天使隊今天繼續作客水手隊T-Mobile球場，大谷翔平賽前特地跑向外野與大前輩鈴木一朗打招呼，兩人同框的畫面引起媒體趕緊拿起手機、相機捕捉，水手官方推特寫著：「惺惺相惜」，大聯盟則加上日本國旗盛讚「傳奇」。
大谷昨天在T-Mobile球場打出463呎大號全壘打，炸裂上層看台，本季第33轟出爐，今天繼續擔任先發第2棒出賽。
今天賽前3小時，水手正在進行打擊練習時，目前正在水手擔任總裁特助的一朗，出現在中右外野接球，大谷也趁這時跑向外野，與前輩握手致意，兩人聊了大約3分鐘，全程掛滿笑容，「傳奇會傳奇」的畫面也成媒體捕捉焦點，大谷則在打完招呼後回到左外野傳接。
水手、大聯盟官方推特都貼出兩人合影，The Athletic官方推特也轉載照片，留言：「兩位代表日本的棒壇傳奇」。
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