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MLB／洋基客場完封勝太空人 三連戰拔頭籌

中央社 / 休士頓9日綜合外電報導
勒梅修今天擊出帶有2分打點的二壘安打。 路透社
勒梅修今天擊出帶有2分打點的二壘安打。 路透社

紐約洋基的賈納與勒梅修，今天分別擊出帶有2分打點的二壘安打，加上先發投手柯特斯只被敲兩安，最後洋基4比0擊敗休士頓太空人，取得系列三連戰首勝。

路透社報導，兩隊本季已交手4場，洋基3勝1負領先，並且近期5戰贏4場，不過此前的8戰則是輸7場，明天兩軍再戰，洋基將由王牌投手柯爾（Gerrit Cole）先發拚連勝。

賈納（Brett Gardner）與勒梅修（DJ LeMahieu）選球格外審慎，擊出帶有打點及決定比賽勝負的關鍵安打，其中賈納在4局上兩出局後棒上開花送回兩名跑者，突破0比0的僵局。

7局上1人出局2人在壘，打擊的勒梅休雖球數落後，不過還是被他選到2好3壞滿球數，並與投手纏鬥至第10球，擊出左外野方向二壘安打，洋基再添兩分並領先至終場。

柯特斯（Nestor Cortes）雖然是在5局下兩人出局保送太空人第9棒打者賈西亞（Robel Garcia）後退場，儘管如此，他的投球有效遏止太空人分別在2局與4局下壘上有人的攻勢，化解球隊失分危機，總計太空人全場僅擊出3支安打。

目前洋基戰績45勝42負在美聯東區5隊中暫居第4，太空人以54勝35負在美聯西區5隊中暫時居首。

勒梅休 洋基

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