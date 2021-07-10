MLB／大谷全壘打才463呎 天使投手與教頭都說Statcast錯了

大谷翔平炸裂463呎大號全壘打，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）賽後對數字有疑問，先發投手柯布（Alex Cobb）也說：「我覺得Statcast錯了，那球應該有500呎遠吧！」

天使今天以3：7不敵水手隊漢尼格（Mitch Haniger）的滿貫砲，但大谷依然有戲，他在第3局炸裂的本季第33轟，是一發打上水手主場T-Mobile球場右外野上層看台的大號全壘打，大谷是本季唯一擁有5發450呎以上全壘打的球員。

麥登賽後談到這一轟有滿頭疑問，「那球飛得很遠，我知道他們是說463呎，但我覺得不止。」

麥登表示，「我看過其他球被測出比這更遠的距離，這球讓我想到大谷在純品康納球場的那一轟，感覺很像。」大谷在6月26日於光芒主場開轟打上貓道，當時測為453呎，同樣被麥登打上問號，當時就說不可能只有453呎。

柯布更是直指Statcast錯了，這球鐵定飛了500呎遠，「我知道我們總是在談論翔平，但永遠聊不完，他真的太不可思議了，我當時在板凳上，看到下巴掉下來，我把毛巾放在臉上，是因為我不敢相信那球竟然飛那麼遠。」

敲出致勝滿貫砲的漢尼格也讚嘆，「那球真的飛得很遠，我很希望我們能在接下來兩戰能讓他的球棒熄火，但你必須為他的表現致敬，他在投手丘、打擊區都有非凡成績，看他比賽真的令人難忘。」