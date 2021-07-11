MLB／今日戰績表 洋基先發投手柯爾完投完封勝太空人

大聯盟本季於大西洋聯盟實驗電子好球帶，不過令人瞠目結舌的判決卻層出不窮，日前曾待過雙城的老將帕契戈（Jordan Pacheco）就遭一顆明顯偏離好球帶的球站著被三振，引發熱議，也引來大聯盟現役球星參與討論。

2021-07-11 10:57