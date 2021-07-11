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MLB／今日戰績表 洋基先發投手柯爾完投完封勝太空人

聯合新聞網 / 整理
洋基隊柯爾完投完封太空人隊。 路透
洋基隊柯爾完投完封太空人隊。 路透

MLB今日戰績表

藍鳥 2：5 光芒

老虎 4：9 雙城

白襪 8：3 金鶯

運動家 8：4 遊騎兵

國民 4：10 巨人

費城人 11：2 紅襪

勇士 5：4 馬林魚

海盜 6：2 大都會

海盜 2：4 大都會(雙重戰)

皇家 6：14 印地安人

紅人 4：3 釀酒人

紅雀 6：0 小熊

洋基 1：0 太空人

天使 ： 水手

響尾蛇 ： 道奇

洛磯 ： 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 白襪 vs. 金鶯

01:10 勇士 vs. 馬林魚

01:10 皇家 vs. 印地安人

01:10 費城人 vs. 紅襪

01:10 海盜 vs. 大都會

01:10 藍鳥 vs. 光芒

02:10 紅人 vs. 釀酒人

02:10 老虎 vs. 雙城

02:10 洋基 vs. 太空人

02:20 紅雀 vs. 小熊

02:35 運動家 vs. 遊騎兵

04:05 國民 vs. 巨人

04:10 天使 vs. 水手

04:10 響尾蛇 vs. 道奇

04:10 洛磯 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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