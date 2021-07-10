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MLB／評投手大谷還需磨練 薛則：成為王牌需要時間

聯合新聞網 / 綜合報導
生涯三度贏得塞揚獎的國民隊王牌投手薛則認為大谷想成為王牌投手還需要時間磨練，但未來一定會是Ace。 法新社
生涯三度贏得塞揚獎的國民隊王牌投手薛則認為大谷想成為王牌投手還需要時間磨練，但未來一定會是Ace。 法新社

生涯三度贏得塞揚獎的國民隊王牌投手薛則（Max Scherzer），近日接受美國媒體《The Athletic》訪問時，坦白提出對大谷翔平擔任投手的看法，「大谷作為投手，還需要磨練。」

大谷進入日本職棒後才培養出的指叉球無疑是他現今的法寶，大聯盟球探也評比指叉球為大谷最好的變化球路。不過薛則認為投指叉球有一定程度的受傷風險，「他必須要考慮今後投指叉球的問題，這種球很傷手。」

薛則也分享王牌投手的產生並非一蹴可幾：「成為王牌需要花上數年時間，沒那麼簡單，大谷正在這個過程，我完全相信以他的運動能力能夠解鎖他的潛力，我相信他絕對能成為ACE，但在我看來保持健康是最重要的。」

大谷本季三振多，四壞也多，13場投手出賽中有5場送出4次以上保送，有時壞球甚至比好球還多，BB/9達4.7，在投手陣容較弱的天使隊屬第一號先發，但就數據看來的確還不能算是王牌。

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