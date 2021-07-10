MLB／評投手大谷還需磨練 薛則：成為王牌需要時間

生涯三度贏得塞揚獎的國民隊王牌投手薛則（Max Scherzer），近日接受美國媒體《The Athletic》訪問時，坦白提出對大谷翔平擔任投手的看法，「大谷作為投手，還需要磨練。」

大谷進入日本職棒後才培養出的指叉球無疑是他現今的法寶，大聯盟球探也評比指叉球為大谷最好的變化球路。不過薛則認為投指叉球有一定程度的受傷風險，「他必須要考慮今後投指叉球的問題，這種球很傷手。」

薛則也分享王牌投手的產生並非一蹴可幾：「成為王牌需要花上數年時間，沒那麼簡單，大谷正在這個過程，我完全相信以他的運動能力能夠解鎖他的潛力，我相信他絕對能成為ACE，但在我看來保持健康是最重要的。」

大谷本季三振多，四壞也多，13場投手出賽中有5場送出4次以上保送，有時壞球甚至比好球還多，BB/9達4.7，在投手陣容較弱的天使隊屬第一號先發，但就數據看來的確還不能算是王牌。