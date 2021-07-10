MLB／天使挨滿貫砲輸球 麥登怨「不喜歡禁一人左投」

大谷翔平今天敲出本季第33轟，是一發飛行距離463呎、被喻「轟到月球」的特大號全壘打，但天使隊無緣勝利，8局下遭漢尼格（Mitch Haniger）轟出滿貫砲，終場以3：7不敵水手隊，天使教頭麥登（Joe Maddon）賽後有怨，點出這就是他不喜歡禁一人左投的原因。

天使今天展開與水手隊的3連戰，也是明星賽前的最後系列賽，大谷此役擔任先發第2棒，4打數敲出1安打為一發陽春砲。

大谷在第3局開轟，本季第33轟出爐，追平1998年索沙（Sammy Sosa）的非美籍球員明星賽前最多轟紀錄，21戰內敲出16轟則為美聯史上第一人。

這一轟飛行距離463呎，大谷將球打到水手隊主場T-Mobile球場上層看台，排名2015年Statcast啟用以來的水手主場第4遠、左打最遠，擊球初速116.5哩則是他本季第4支116哩以上的全壘打，排名大聯盟最多，堪稱產出大號全壘打的行家

大谷開轟幫助天使擴大為3：0領先，但優勢守不住，水手第4局由隆恩（Shed Long Jr.）的二壘打送回2分，法蘭斯（Ty France）7局敲出追平安打，兩隊形成3：3。

平手局面在8局下打破，天使左投昆塔納（Jose Quintana）在兩出局時登板拆彈卻變核爆，挨了漢尼格的滿貫砲，為比賽勝負定調。

以昆塔納換下邁爾斯（Mike Mayers），麥登解釋，邁爾斯此役的卡特球狀況不佳，且他傾向以左投面對左打克勞佛（J.P. Crawford），但昆塔納對克勞佛投出保送，礙於至少須面對3名打者或結束半局的規定，他必須再面對右打漢尼格，結局就是悲劇了。

麥登賽後表示，第8局的結果就示範了他為何不喜歡禁止一人左投，若非這項規定，他會以右投面對漢尼格。