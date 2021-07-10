MiLB／鄧愷威先發挨2轟丟5分 林鋅杰中繼吞生涯首敗

旅美舊金山巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發出賽，投3局挨2轟，失掉5分責失分、吞下敗投；費城人隊小聯盟低階1A投手林鋅杰今天中繼投2局挨1轟，失掉3分、吞下生涯首敗。

小聯盟高階1A巨人隊今天與西雅圖水手隊交手，巨人隊由台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威2局1人出局後被敲出陽春砲，3局也有狀況，1人出局後先投出保送、跑者盜上二壘，再被敲出二壘打掉分。

2人出局後鄧愷威暴投讓跑者上到三壘，再投出四壞保送，接著被馬羅（Cade Marlowe）敲出3分砲，再投出觸身球保送、四壞保送，最後三振抓到該局最後一個出局數，退場時球隊0比5落後。

巨人隊4、5局各追回1分，水手隊6局再靠著2分砲拉開領先差距，8局靠著2安、1保送再添1分，巨人隊以2比8吞敗。

鄧愷威今天總計用64球投3局，被敲出4支安打包括2發全壘打，投出6次三振，失掉5分皆為責失分，吞下本季第4敗，賽後防禦率5.85。

小聯盟低階1A賽事費城人隊今天與匹茲堡海盜隊交手，兩隊5局打完0比0僵持不下，費城人隊台灣投手林鋅杰6局接手中繼，四壞保送首名打者，接著連續抓到3個出局數、沒有失分。

林鋅杰7局續投，被首名打者敲出安打，壘上跑者展現腳程優勢，連續2次盜壘成功，2人出局後站上三壘，林鋅杰暴投失掉1分，接著投出四壞保送，再被敲出2分砲，退場時球隊0比3落後。

費城人隊8局上靠著2分砲追分，海盜隊8局下再添1分保險分，費城人隊9局滿壘時選到保送、擠回1分，但攻勢沒有延續，費城人隊終場以3比4吞敗。

林鋅杰今天總計用43球投2局，被敲2支安打，投出3次三振，失掉3分皆為責失分，賽後防禦率9.95、吞下生涯首敗。