快訊

Covid-19通行證能當疫苗護照？ 陳時中回應了

台南也轉彎「逆時中」 餐廳禁止內用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／鄧愷威先發挨2轟丟5分 林鋅杰中繼吞生涯首敗

中央社 / 台北10日電
旅美舊金山巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發出賽，投3局挨2轟，失掉5分責失分、吞下敗投。 中央社
旅美舊金山巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發出賽，投3局挨2轟，失掉5分責失分、吞下敗投。 中央社

旅美舊金山巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發出賽，投3局挨2轟，失掉5分責失分、吞下敗投；費城人隊小聯盟低階1A投手林鋅杰今天中繼投2局挨1轟，失掉3分、吞下生涯首敗。

小聯盟高階1A巨人隊今天與西雅圖水手隊交手，巨人隊由台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威2局1人出局後被敲出陽春砲，3局也有狀況，1人出局後先投出保送、跑者盜上二壘，再被敲出二壘打掉分。

2人出局後鄧愷威暴投讓跑者上到三壘，再投出四壞保送，接著被馬羅（Cade Marlowe）敲出3分砲，再投出觸身球保送、四壞保送，最後三振抓到該局最後一個出局數，退場時球隊0比5落後。

巨人隊4、5局各追回1分，水手隊6局再靠著2分砲拉開領先差距，8局靠著2安、1保送再添1分，巨人隊以2比8吞敗。

鄧愷威今天總計用64球投3局，被敲出4支安打包括2發全壘打，投出6次三振，失掉5分皆為責失分，吞下本季第4敗，賽後防禦率5.85。

小聯盟低階1A賽事費城人隊今天與匹茲堡海盜隊交手，兩隊5局打完0比0僵持不下，費城人隊台灣投手林鋅杰6局接手中繼，四壞保送首名打者，接著連續抓到3個出局數、沒有失分。

林鋅杰7局續投，被首名打者敲出安打，壘上跑者展現腳程優勢，連續2次盜壘成功，2人出局後站上三壘，林鋅杰暴投失掉1分，接著投出四壞保送，再被敲出2分砲，退場時球隊0比3落後。

費城人隊8局上靠著2分砲追分，海盜隊8局下再添1分保險分，費城人隊9局滿壘時選到保送、擠回1分，但攻勢沒有延續，費城人隊終場以3比4吞敗。

林鋅杰今天總計用43球投2局，被敲2支安打，投出3次三振，失掉3分皆為責失分，賽後防禦率9.95、吞下生涯首敗。

費城人 鄧愷威 林鋅杰

延伸閱讀

MiLB／陳聖平敲2安帶打點 鄧愷威失6分吞敗

MiLB／鄧愷威先發4.1局挨2轟 無關勝敗

MiLB／解禁後好威 鄧愷威小聯盟6局飆9K奪勝

MiLB／解禁後先發 鄧愷威5局飆10K僅失2分

相關新聞

MLB／轟向月球！大谷33轟出爐 炸裂463呎大號全壘打

大谷翔平持續為13日登場的全壘打大賽暖身，今天面對水手隊之戰炸裂本季第33轟，飛行距離463呎，大聯盟官方推特貼出影片寫...

MLB／暴力轟嚇壞球迷 大谷近21戰16轟美聯史上第一人

大谷翔平炸裂463呎大號全壘打，連攝影機都跟不上，這一轟打到水手隊主場T-Mobile球場上層看台，是球場1999年啟用...

MLB／天使挨滿貫砲輸球 麥登怨「不喜歡禁一人左投」

大谷翔平今天敲出本季第33轟，是一發飛行距離463呎、被喻「轟到月球」的特大號全壘打，但天使隊無緣勝利，8局下遭漢尼格（...

MLB／33轟大谷神話破滅？ 天使打教澄清：有打擊練習

大谷翔平炸裂！今日天使作客水手的賽事中大谷3局上又開轟，打出本季的第33發全壘打，針對日前美媒報導天使隊打擊教練里德（Jeremy Reed）稱「大谷本季從未進行打擊練習」的報導，里德本人跳出來澄清，

MLB／為大谷存了好多錢 水手教頭：當時以為他會來

大谷翔平2017年冬天「上架」，水手隊為了他努力「存錢」，國際球員簽約金額度衝上第一，卻依然無法搶下大谷，總教練瑟維斯（...

MLB／評投手大谷還需磨練 薛則：成為王牌需要時間

生涯三度贏得塞揚獎的國民隊王牌投手薛則（Max Scherzer），近日接受美國媒體《The Athletic》訪問時，坦白提出對大谷翔平擔任投手的看法，「大谷作為投手，還需要磨練。」 大谷進入

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。