聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／又是馬林魚 亞古納第7度挨觸身球氣噗噗
亞古納（Ronald Acuna Jr.）與馬林魚隊之間的恩怨不斷，今天勇士隊以5：0贏球一戰，他在第7局挨了馬林魚後援投手班德（Anthony Bender）的觸身球，怒氣沖沖想走上投手丘算帳，讓主審、捕手、教練都聯手勸阻了好一段時間才作罷。
碰上馬林魚，亞古納的皮肉就準備要受苦，今天第7局被滑球往手肘上招呼，已是他4季以來第7度挨了馬林魚投手的觸身球，其中兩次還是先發投手的全場第1球就砸人。
亞古納挨了觸身球後很火大，目露凶光想往投手丘走去，主審上前勸阻了好一陣子，亞古納一邊怒甩打擊手套，一邊氣噗噗走上一壘，場邊球迷也鼓噪聲大作。
勇士教頭史尼克（Brian Snitker）表示，「不是什麼大問題，他是被變化球打到。」
馬林魚教頭馬丁利（Don Mattingly）直言：「老實說，我真的厭倦了這些鬧劇，我相信每個打過球都看得出來不是故意的，我已經不想談論這些話題了。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言