MLB／又是馬林魚 亞古納第7度挨觸身球氣噗噗

亞古納（Ronald Acuna Jr.）與馬林魚隊之間的恩怨不斷，今天勇士隊以5：0贏球一戰，他在第7局挨了馬林魚後援投手班德（Anthony Bender）的觸身球，怒氣沖沖想走上投手丘算帳，讓主審、捕手、教練都聯手勸阻了好一段時間才作罷。

碰上馬林魚，亞古納的皮肉就準備要受苦，今天第7局被滑球往手肘上招呼，已是他4季以來第7度挨了馬林魚投手的觸身球，其中兩次還是先發投手的全場第1球就砸人。

亞古納挨了觸身球後很火大，目露凶光想往投手丘走去，主審上前勸阻了好一陣子，亞古納一邊怒甩打擊手套，一邊氣噗噗走上一壘，場邊球迷也鼓噪聲大作。

勇士教頭史尼克（Brian Snitker）表示，「不是什麼大問題，他是被變化球打到。」

馬林魚教頭馬丁利（Don Mattingly）直言：「老實說，我真的厭倦了這些鬧劇，我相信每個打過球都看得出來不是故意的，我已經不想談論這些話題了。」