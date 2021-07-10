MiLB／張育成3安4打點手感燙 鄭宗哲敲2安跑出首盜

旅美匹茲堡海盜隊小聯盟新人聯盟野手鄭宗哲延續昨天出賽好手感，單場2安貢獻1分打點、跑出生涯首盜；克里夫蘭印地安人小聯盟3A野手張育成今天3安4打點、手感也很火燙。

匹茲堡海盜隊新人聯盟今天黑隊與金隊交手，台灣野手鄭宗哲扛金隊第3棒、守二壘，鄭宗哲昨天小聯盟首場出賽、首打席就開轟，今天延續好手感。

鄭宗哲今天首局選到四壞保送，3局得點圈有人時敲出右外野方向安打，送回球隊第1分，6局率先敲出安打上壘、成功盜上二壘，也是旅美生涯首盜，再靠著隊友安打跑回第2分，7局打擊機會敲出左外野方向飛球出局。

鄭宗哲今天單場3打數敲出2支安打，貢獻1分打點、1得分，有1次四壞保送、1次盜壘成功，表現亮眼；今天比賽海盜金隊以3比0擊敗海盜黑隊。

印地安人隊小聯盟3A今天與海盜隊3A交手，印地安人隊台灣野手張育成先發打第2棒、守三壘，張育成首局三壘有人時上場打擊，敲出游擊方向滾地球出局，但也幫助球隊送回第1分。

2局兩隊3比3平手時，張育成敲出左外野方向二壘打，送回球隊超前分，4局張育成再敲出中外野方向安打、貢獻1分打點，6局選到四壞保送。

8局2人出局、壘上有人，張育成敲出個人單場第2支二壘打，幫助球隊再添1分保險分，印地安人隊終場以9比4拿勝。

張育成今天總計4打數敲出3支安打，其中有2支二壘打，貢獻4分打點、1得分，賽後打擊率3成75。