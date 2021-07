MLB／暴力轟嚇壞球迷 大谷近21戰16轟美聯史上第一人

大谷翔平炸裂463呎大號全壘打,連攝影機都跟不上,這一轟打到水手隊主場T-Mobile球場上層看台,是球場1999年啟用以來第六位打到右外野上層看台的球員。

大谷近況超燙,今天面對水手之戰敲出本季第33轟,21戰內敲出16轟為美聯史上第一人,持續擴大與藍鳥隊小葛雷諾(VladimirGuerrero Jr.)的差距。

這一轟飛得又高又遠,大谷打到瞬間就知道會是全壘打,現場球迷則看著小白球一路遠颺,《The Athletic》網站天使隨隊記者布朗(Sam Blum)前往全壘打球的落點處,據保全人員表示,這球打到牆後反彈到這個位置。

This is the exact spot where Shohei Ohtani’s home run hit. Security said it bounced, hit a back wall and went back down. pic.twitter.com/oRtz7mZLYF