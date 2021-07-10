MLB／暴力轟嚇壞球迷 大谷近21戰16轟美聯史上第一人

大谷翔平炸裂463呎大號全壘打，連攝影機都跟不上，這一轟打到水手隊主場T-Mobile球場上層看台，是球場1999年啟用以來第六位打到右外野上層看台的球員。

大谷近況超燙，今天面對水手之戰敲出本季第33轟，21戰內敲出16轟為美聯史上第一人，持續擴大與藍鳥隊小葛雷諾（VladimirGuerrero Jr.）的差距。

這一轟飛得又高又遠，大谷打到瞬間就知道會是全壘打，現場球迷則看著小白球一路遠颺，《The Athletic》網站天使隨隊記者布朗（Sam Blum）前往全壘打球的落點處，據保全人員表示，這球打到牆後反彈到這個位置。

This is the exact spot where Shohei Ohtani’s home run hit. Security said it bounced, hit a back wall and went back down. pic.twitter.com/oRtz7mZLYF — Sam Blum (@SamBlum3) July 10, 2021

當時這個位置僅有3位球迷，其中一人表示，「球就越來越近、越來越近，我心想『搞什麼鬼啊！』」據天使官網記者波林傑（Rhett Bollinger）指出，大谷是史上第6位將全壘打轟上T-Mobile球場右外野看台的球員。

大谷本季已敲33轟，追平1998年索沙（Sammy Sosa）的非美籍球員明星賽前最多轟紀錄，天使在明星賽前還有2場比賽要打，大谷還有機會刷新紀錄。