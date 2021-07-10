MLB／33轟大谷神話破滅？ 天使打教澄清：有打擊練習

大谷翔平炸裂！今日天使作客水手的賽事中大谷3局上又開轟，打出本季的第33發全壘打，針對日前美媒報導天使隊打擊教練里德（Jeremy Reed）稱「大谷本季從未進行打擊練習」的報導，里德本人跳出來澄清，大谷沒在「場上」進行打擊練習，而是在「室內」。

天使隊打擊教練里德今日透過媒體澄清，他日前受訪時說的話被斷章取意並在網路上流傳，他表示，當他回答有關大谷準備全壘打大賽的問題時，他指的是「場上」的打擊練習。里德補充，大谷在開幕戰當天有實際在球場上打擊訓練，但在那以後他就都是在室內對著發球機練習了。

其實只在室內進行打擊訓練對大聯盟選手而言也並非很不尋常的事。大谷的隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）和厄普頓（Justin Upton）也很少在球場上進行擊球練習，而是選擇使用室內的打擊練習場。

「大谷目前的例行訓練沒問題，他不一定得要在場上打擊練習，」里德說，「總之，我們會看到大谷的全壘打在比賽中規律地出現。」

大谷在今日作客水手的比賽中也擊出本季第33發全壘打，持續打破日本選手在大聯盟單季最多全壘打的紀錄。