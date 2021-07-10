MLB／包爾被道奇孤立 隊友也懂切割退追IG

今年季前拿下史上最高4000萬美元年薪合約的道奇投手包爾(Trevor Bauer)，目前施暴案纏身，除了先前道奇球團下架他的周邊商品、取消主題活動，連這位塞揚強投的隊友們也開始與他切割。

近日道奇隊友被發現包含透納（Justin Turner）、簡森（Kenley Jansen）、泰勒（Chris Taylor）、貝茲（Mookie Betts）、孟西（Max Muncy）、普侯斯（Albert Pujols）以及梅伊（Dustin May）在內等人都在IG上取消追蹤包爾。

包爾日前被一名女子指控兩人在進行親密行為時，自己屢次遭到包爾拳頭相向，她甚至被勒昏，最終該名女子被送往醫院治療，她也因此產生心理創傷。儘管包爾及其經紀人矢口否認該名女子的指控，不過美國有法律專家認為，雙方若對簿公堂，包爾將處於劣勢。

而季前傳出大都會非常想簽下包爾，但最終沒有成功，大都會教頭羅哈斯（Luis Rojas）近期被問到這個問題，他諷刺地回應：「我很開心我們簽了沃克（Taijuan Walker），他是一名好投手。」