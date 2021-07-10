MLB／轟向月球！大谷33轟出爐 炸裂463呎大號全壘打

大谷翔平持續為13日登場的全壘打大賽暖身，今天面對水手隊之戰炸裂本季第33轟，飛行距離463呎，大聯盟官方推特貼出影片寫著：「大谷轟向月球」。

天使今天展開與水手隊的3連戰，也是明星賽前的最後系列賽，大谷此役擔任先發第2棒，首打席打成二壘方向滾地球，第二打席就出現他的全壘打日常。

大谷將水手先發投手岡薩雷茲（Marco Gonzales）的89哩伸卡球轟向右外野，全壘打飛行距離463呎，排名2015年Statcast啟用以來的水手主場第4遠、左打最遠，擊球初速116.5哩則是他本季第4支116哩以上的全壘打，排名大聯盟最多，堪稱產出大號全壘打的行家。

大谷33轟續在全壘打榜上獨走，甩開與28轟的藍鳥隊小葛雷諾（VladimirGuerrero Jr.）差距，已握在大谷手中的亞洲球員單季最多轟紀錄，也在持續改寫中。